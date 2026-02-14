Trực tiếp kết quả xổ số Long An hôm nay 14/2/2026 - XSLA 14/2

XSLA 14/2. Kết quả xổ số Long An hôm nay 14/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSLA 14/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSLA 14/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Long An hôm nay 14/2/2026 - Xổ số Long An thứ Bảy ngày 14/2/2026

Xem thêm kết quả xổ số Long An các ngày mở thưởng gần đây nhất

- XSLA 7/2, kết quả xổ số Long An thứ Bảy ngày 7/2/2026

XSLA 7/2, kết quả xổ số Long An ngày 7/2/2026.

- XSLA 31/1/2026

XSLA 31/1, kết quả xổ số Long An ngày 31/1/2026.

- XSLA 24/1/2026

XSLA 24/1, kết quả xổ số Long An ngày 24/1/2026.

- XSLA 17/1/2026

XSLA 17/1, kết quả xổ số Long An ngày 17/1/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSLA

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Long An gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Cho những vé trúng 5 số cuối theo đúng thứ tự hàng so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Dành cho những vé trúng chữ số hàng trăm nghìn và chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào trong 5 số còn lại so với kết quả giải đặc biệt, mỗi giải trúng 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai gồm có đài Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM mở thưởng.

- XSMN thứ Ba có đài Bạc Liêu, Vũng Tàu, Bến Tre mở thưởng.

- XSMN thứ Tư có đài Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Năm có đài An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu có đài Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy gồm có đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An và TP.HCM sẽ mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật gồm có đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt sẽ quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Long An hôm nay 14/2/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.