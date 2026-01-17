Trực tiếp kết quả xổ số Long An hôm nay 17/1/2026 - XSLA 17/1

XSLA 17/1. Kết quả xổ số Long An hôm nay 17/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSLA 17/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSLA 17/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Long An hôm nay 17/1/2026 - Xổ số Long An thứ Bảy ngày 17/1/2026

Xem thêm KQXSLA các ngày quay gần đây nhất

- XSLA 10/1, kết quả xổ số Long An thứ Bảy ngày 10/1/2026

XSLA 10/1, kết quả xổ số Long An ngày 10/1/2026.

- XSLA 3/1/2026

XSLA 3/1, kết quả xổ số Long An ngày 3/1/2026.

- XSLA 27/12/2025

XSLA 27/12, kết quả xổ số Long An ngày 27/12/2025.

- XSLA 20/12/2025

XSLA 20/12, kết quả xổ số Long An ngày 20/12/2025.

Cơ cấu giải thưởng XSLA

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Long An gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng được 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé trúng 5 số cuối theo đúng thứ tự hàng so với số trúng giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào theo thứ tự hàng so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai một chữ số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải trúng 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Do đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp mở thưởng.

- Thứ Ba: Do đài Bạc Liêu, Bến Tre và Vũng Tàu mở thưởng.

- Thứ Tư: Do đài Sóc Trăng, Đồng Nai, Cần Thơ sẽ mở thưởng.

- Thứ Năm: Do đài Bình Thuận, An Giang và Tây Ninh sẽ mở thưởng.

- Thứ Sáu: Có đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh mở thưởng.

- Thứ Bảy: Có đài TP.HCM, Hậu Giang, Bình Phước và Long An sẽ mở thưởng.

- Chủ nhật: Đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt sẽ quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Long An hôm nay 17/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.