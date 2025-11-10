Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 9/11/2025 - XSTTH 9/11

XSTTH 9/11. Kết quả xổ số Huế hôm nay 9/11/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 17h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế. Kết quả XSTTH 9/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTTH 9/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 9/11/2025 - Xổ số Huế Chủ nhật ngày 9/11/2025

Cơ cấu giải thưởng XSTTH

Cơ cấu giải thưởng xổ số Huế cho loại vé 6 chữ số, mệnh giá 10.000 đồng như sau:

- 01 giải đặc biệt: Trúng 6 số với kết quả công bố, giải thưởng có giá trị 2 tỷ đồng.

- 10 giải nhất: Trúng 5 số với kết quả công bố, mỗi giải trúng được 30 triệu đồng.

- 10 giải nhì: Trùng 5 số với kết quả công bố, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- 20 giải ba: Trùng 5 số với kết quả công bố, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- 70 giải tư: Trúng 5 số với kết quả công bố, mỗi giải có giá trị 3 triệu đồng.

- 100 giải năm: Trúng 4 số với kết quả công bố, mỗi giải có giá trị 1 triệu đồng.

- 300 giải sáu: Trúng 4 số với kết quả công bố, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.

- 1.000 giải bảy: Trúng 3 số với kết quả công bố, mỗi giải có giá trị 200 nghìn đồng.

- 10.000 giải tám: Trúng 2 số với kết quả công bố, mỗi giải có giá trị 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Cho các vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải có giá trị 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Cho những vé chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai hàng trăm nghìn), mỗi giải 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ Hai: XSMT tổ chức quay số mở thưởng tại đài Phú Yên và Huế.

- Thứ Ba: XSMT tổ chức quay số mở thưởng tại đài Đắk Lắk và Quảng Nam.

- Thứ Tư: XSMT tổ chức quay số mở thưởng tại đài Khánh Hòa và Đà Nẵng.

- Thứ Năm: XSMT tổ chức quay số mở thưởng tại đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình.

- Thứ Sáu: XSMT tổ chức quay số mở thưởng tại đài Gia Lai và Ninh Thuận.

- Thứ Bảy: XSMT tổ chức quay số mở thưởng tại đài Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Nông.

- Chủ nhật: XSMT tổ chức quay số mở thưởng tại đài Khánh Hòa, Kon Tum, Huế.

Theo dõi kết quả xổ số Huế hôm nay 9/11/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.