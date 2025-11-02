Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 2/11/2025 - XSTTH 2/11

XSTTH 2/11. Kết quả xổ số Huế hôm nay 2/11/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế. Kết quả XSTTH 2/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
XSTTH 2/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 2/11/2025 - Xổ số Huế Chủ nhật ngày 2/11/2025
Cơ cấu giải thưởng XSTTH
Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Huế có các hạng giải sau:- 1 giải đặc biệt: trúng 6 số với kết quả công bố, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.
- 10 giải nhất: trúng 5 số với kết quả công bố, trị giá 30 triệu đồng/giải.
- 10 giải nhì: trúng 5 số với kết quả công bố, trị giá 15 triệu đồng/giải.
- 20 giải ba: trúng 5 số với kết quả công bố, trị giá 10 triệu đồng/giải.
- 70 giải tư: trúng 5 số với kết quả công bố, trị giá 3 triệu đồng/giải.
- 100 giải năm: trúng 4 số với kết quả công bố, trị giá 1 triệu đồng/giải.
- 300 giải sáu: trúng 4 số với kết quả công bố, trị giá 400 nghìn đồng/giải.
- 1.000 giải bảy: trúng 3 số với kết quả công bố, trị giá 200 nghìn đồng/giải.
- 10.000 giải tám: trúng 2 số với kết quả công bố, trị giá 100 nghìn đồng/giải.
Ngoài ra còn có:
- 9 giải phụ đặc biệt: cho vé chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải có giá trị 50 triệu đồng.
- 45 giải khuyến khích: mỗi giải được 6 triệu đồng, dành cho vé chỉ sai 1 số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ vé đã giải phụ đặc biệt).
Lịch quay thưởng XSMT
- XSMT thứ Hai thực hiện quay thưởng tại đài Phú Yên, Huế.
- XSMT thứ Ba thực hiện quay thưởng tại đài Quảng Nam, Đắk Lắk.
- XSMT thứ Tư thực hiện quay thưởng tại đài Đà Nẵng, Khánh Hòa.
- XSMT thứ Năm thực hiện quay thưởng tại đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình.
- XSMT thứ Sáu thực hiện quay thưởng tại đài Gia Lai và Ninh Thuận.
- XSMT thứ Bảy thực hiện quay thưởng tại đài Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Nông.
- XSMT Chủ nhật thực hiện quay thưởng tại đài Khánh Hòa, Kon Tum, Huế.
