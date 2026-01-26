Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 26/1/2026 - XSTTH 26/1

XSTTH 26/1. Kết quả xổ số Huế hôm nay 26/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSTTH 26/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTTH 26/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 26/1/2026 - Xổ số Huế thứ Hai ngày 26/1/2026

Cơ cấu giải thưởng XSTTH

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Huế bao gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với số trúng giải đặc biệt, mỗi giải trúng được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé trúng số hàng trăm nghìn và chỉ sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ Hai gồm có đài Huế, Phú Yên sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Ba gồm có đài Quảng Nam và Đắk Lắk sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Tư gồm có đài Đà Nẵng, Khánh Hòa sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Năm gồm có đài Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Sáu gồm có đài Ninh Thuận và Gia Lai sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Bảy gồm có đài Đà Nẵng, Đắk Nông và Quảng Ngãi sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật gồm có đài Khánh Hòa, Kon Tum và Huế sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Huế hôm nay 26/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.