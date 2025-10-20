Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 20/10/2025 - XSTTH 20/10

XSTTH 20/10. Kết quả xổ số Huế hôm nay 20/10/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế. Kết quả XSTTH 20/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTTH 20/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 20/10/2025 - Xổ số Huế thứ Hai ngày 20/10/2025

Cơ cấu giải thưởng XSTTH

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Huế bao gồm các hạng giải sau:

- 1 giải đặc biệt: trị giá 2 tỷ đồng, cho vé trúng 6 số với kết quả công bố

- 10 giải nhất: mỗi giải 30 triệu đồng, dành cho vé trúng 5 số với kết quả công bố

- 10 giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng, dành cho vé trúng 5 số với kết quả công bố

- 20 giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, dành cho vé trúng 5 số với kết quả công bố

- 70 giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng, dành cho vé trúng 5 số với kết quả công bố

- 100 giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng, dành cho vé trúng 4 số với kết quả công bố

- 300 giải sáu: mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng, dành cho vé trúng 4 số với kết quả công bố

- 1.000 giải bảy: mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng, dành cho vé trúng 3 số với kết quả công bố

- 10.000 giải tám: mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng, dành cho vé trúng 2 số với kết quả công bố

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: trúng 5 số sau cùng so với giải đặc biệt (tức chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: trúng số ở hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với kết quả giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai do đài Huế và Phú Yên sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Ba do đài Đắk Lắk và Quảng Nam sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Tư có đài Khánh Hòa, Đà Nẵng sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Năm có đài Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu do đài Gia Lai, Ninh Thuận sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy có đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật có đài Khánh Hòa, Kon Tum, Huế sẽ quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Huế hôm nay 20/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.