Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 12/10/2025 - XSTTH 12/10

XSTTH 12/10. Kết quả xổ số Huế hôm nay 12/10/2025 được mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế. Kết quả XSTTH 12/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTTH 12/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 12/10/2025 - Xổ số Huế Chủ nhật ngày 12/10/2025

Cơ cấu giải thưởng XSTTH

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Huế gồm các giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng

- Giải nhất (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng

- Giải nhì (5 số): gồm 10 giải, trị giá 15 triệu đồng mỗi giải

- Giải ba (5 số): gồm 20 giải, trị giá 10 triệu đồng mỗi giải

- Giải tư (5 số): gồm 70 giải, trị giá 3 triệu đồng mỗi giải

- Giải năm (4 số): gồm 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng

- Giải sáu (4 số): gồm 300 giải, mỗi giải 400 nghìn đồng

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: mỗi giải 50 triệu đồng, dành cho các vé trúng 5 số sau cùng so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích: giá trị mỗi giải là 6 triệu đồng, cho những vé chỉ sai 1 số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt 6 số (ngoại trừ vé sai số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai có đài Huế, Phú Yên sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ Ba có đài Đắk Lắk, Quảng Nam sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ Tư do đài Đà Nẵng và Khánh Hòa quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Năm có đài Quảng Trị, Bình Định, Quảng Bình quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu có đài Gia Lai và Ninh Thuận quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy có đài Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Nông quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật có đài Kon Tum, Huế và Khánh Hòa quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Huế hôm nay 12/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.