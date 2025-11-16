Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 17/11/2025 - XSTTH 17/11

XSTTH 17/11. Kết quả xổ số Huế hôm nay 17/11/2025 quay số mở thưởng vào lúc 17h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế. Kết quả XSTTH 17/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTTH 17/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 17/11/2025 - Xổ số Huế thứ Hai ngày 17/11/2025

Cơ cấu giải thưởng XSTTH

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Huế gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng được 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải trúng được 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Những vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Những vé trúng số ở hàng trăm nghìn và chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, giá trị mỗi giải là 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung sẽ quay số mở thưởng tại đài Phú Yên, Huế.

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung sẽ quay số mở thưởng tại đài Đắk Lắk, Quảng Nam.

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung sẽ quay số mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Khánh Hòa.

- Thứ Năm: XSMT sẽ quay số mở thưởng tại đài Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Định.

- Thứ Sáu: XSMT sẽ được quay số mở thưởng tại đài Ninh Thuận và Gia Lai.

- Thứ Bảy: XSMT sẽ quay số mở thưởng tại đài Quảng Ngãi, Đà Nẵng và Đắk Nông.

- Chủ nhật: XSMT sẽ quay số mở thưởng tại đài Kon Tum, Khánh Hòa và Huế.

