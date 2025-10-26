Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 27/10/2025 - XSDT 27/10

XSDT 27/10. Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 27/10/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp. Kết quả XSDT 27/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
XSDT 27/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 27/10/2025 - XS đài Đồng Tháp thứ Hai ngày 27/10/2025
Cơ cấu giải thưởng XSDT
Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đồng Tháp gồm các giải sau:
- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng.
- Giải nhất (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- Giải nhì (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.
- Giải ba (5 số): gồm 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.
- Giải tư (5 số): gồm 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.
- Giải năm (4 số): gồm 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng.
- Giải sáu (4 số): gồm 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.
- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.
- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.
Ngoài ra còn có:
- 9 giải phụ đặc biệt: trúng 5 chữ số sau cùng theo đúng thứ tự so với giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.
- 45 giải khuyến khích: cho những vé chỉ khác 1 chữ số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt 6 chữ số (ngoại trừ vé đã trúng giải phụ đặc biệt), mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
Lịch quay thưởng XSMN
- XSMN thứ Hai quay thưởng tại đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp.
- XSMN thứ Ba quay thưởng tại đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu.
- XSMN thứ Tư quay thưởng tại đài Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng.
- XSMN thứ Năm quay thưởng tại đài Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận.
- XSMN thứ Sáu quay thưởng tại đài Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương.
- Xổ số miền Nam thứ Bảy quay thưởng tại đài Bình Phước, Hậu Giang, TP.HCM, Long An.
- XSMN Chủ nhật có đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang quay thưởng.
