Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 5/11/2025 - XSDN 5/11

XSDN 5/11. Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 5/11/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai. Kết quả XSDN 5/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDN 5/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 5/11/2025 - XS đài Đồng Nai thứ Tư ngày 5/11/2025

Xem thêm kết quả XSDN các ngày quay số mở thưởng trước

- XSDN 29/10, kết quả xổ số Đồng Nai thứ Tư ngày 29/10/2025

XSDN 29/10, kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 29/10/2025.

- XSDN 22/10/2025

XSDN 22/10, kết quả xổ số Đồng Nai ngày 22/10/2025.

- XSDN 15/10/2025

XSDN 15/10, kết quả xổ số Đồng Nai ngày 15/10/2025.

- XSDN 8/10/2025

XSDN 8/10, kết quả xổ số Đồng Nai ngày 8/10/2025.

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải giữ nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không được tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn lĩnh thưởng đối với vé số trúng là 30 ngày, kể từ ngày quay thưởng được in trên tờ vé số. Quá thời hạn quy định, vé số trúng thưởng không còn giá trị để lĩnh thưởng.

- Vé số trúng được lĩnh thưởng một lần duy nhất với đầy đủ giá trị giải trúng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp vé số trúng nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh tất cả giá trị các giải thưởng đó.

- Nếu người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thưởng thay.

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 thực hiện quay thưởng tại đài Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM.

- XSMN thứ 3 thực hiện quay thưởng tại đài Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre.

- XSMN thứ 4 thực hiện quay thưởng tại đài Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai.

- XSMN thứ 5 thực hiện quay thưởng tại đài đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận.

- XSMN thứ 6 thực hiện quay thưởng tại đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh.

- XSMN thứ 7 thực hiện quay thưởng tại đài Bình Phước, Long An, Hậu Giang, TP.HCM.

- XSMN Chủ nhật thực hiện quay thưởng tại đài Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang.

Theo dõi kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 5/11/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.