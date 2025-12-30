Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 31/12/2025 - XSDN 31/12

XSDN 31/12. Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 31/12/2025 do Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSDN 31/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDN 31/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 31/12/2025 - Xổ số Đồng Nai thứ Tư ngày 31/12/2025

Cơ cấu giải thưởng XSDN

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đồng Nai gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ sai một chữ số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé trúng chữ số hàng trăm nghìn và chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, giá trị tiền thưởng cho mỗi giải là 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai sẽ quay số mở thưởng tại Công ty Xổ số kiến thiết TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp.

- XSMN thứ Ba sẽ quay số mở thưởng tại Công ty Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre.

- XSMN thứ Tư sẽ quay số mở thưởng tại Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ.

- XSMN thứ Năm sẽ quay số mở thưởng tại Công ty Xổ số kiến thiết Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận.

- XSMN thứ Sáu sẽ quay số mở thưởng tại Công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương.

- XSMN thứ Bảy sẽ quay số mở thưởng tại Công ty Xổ số kiến thiết Hậu Giang, Long An, Bình Phước, TP.HCM.

- XSMN Chủ nhật sẽ quay số mở thưởng tại Công ty Xổ số kiến thiết Tiền Giang, Lâm Đồng, Kiên Giang.

Theo dõi kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 31/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.