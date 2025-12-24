Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 24/12/2025 - XSDN 24/12

XSDN 24/12. Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 24/12/2025 do Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSDN 24/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDN 24/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 24/12/2025 - Xổ số Đồng Nai thứ Tư ngày 24/12/2025

Cơ cấu giải thưởng XSDN

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đồng Nai gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ sai một chữ số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé trúng số ở hàng trăm nghìn và chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ 2 do Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ 3 do Công ty Xổ số kiến thiết Bến Tre, Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ 4 do Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai mở thưởng.

- XSMN thứ 5 do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận, An Giang, Tây Ninh sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ 6 do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ 7 do Công ty Xổ số kiến thiết Long An, Hậu Giang, TP.HCM, Bình Phước mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật do Công ty Xổ số kiến thiết Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 24/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.