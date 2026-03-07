Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 7/3/2026 - XSDNO 7/3

XSDNO 7/3. Kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 7/3/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Nông quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSDNO 7/3/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNO 7/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 7/3/2026 - Xổ số Đắk Nông thứ Bảy ngày 7/3/2026

Cơ cấu giải thưởng XSDNO

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đắk Nông gồm các hạng giải sau:

- Giải Đặc biệt (6 số): 01 giải, giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải Nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 30 triệu đồng.

- Giải Nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.

- Giải Ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng được 10 triệu đồng.

- Giải Tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.

- Giải Năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải Sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.

- Giải Bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải Tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải Phụ đặc biệt: Cho các vé trúng 5 số cuối theo đúng thứ tự hàng so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.

- 45 giải Khuyến khích: Cho những vé trùng khớp số ở hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ Hai: Gồm đài Huế và Phú Yên mở thưởng.

- Thứ Ba: Gồm có đài Quảng Nam, Đắk Lắk mở thưởng.

- Thứ Tư: Gồm có đài Khánh Hòa và Đà Nẵng mở thưởng.

- Thứ Năm: Gồm đài Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Định sẽ mở thưởng.

- Thứ Sáu: Gồm có đài Gia Lai và Ninh Thuận mở thưởng.

- Thứ Bảy: Gồm đài Quảng Ngãi, Đắk Nông, Đà Nẵng mở thưởng.

- Chủ nhật: Gồm đài Kon Tum, Khánh Hòa, Huế mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 7/3/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.