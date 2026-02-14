Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 14/2/2026 - XSDNO 14/2

XSDNO 14/2. Kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 14/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Nông quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSDNO 14/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNO 14/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 14/2/2026 - Xổ số Đắk Nông thứ Bảy ngày 14/2/2026

Cơ cấu giải thưởng XSDNO

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đắk Nông gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng được 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Cho những vé trúng 5 số cuối theo đúng thứ tự hàng so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Dành cho những vé trúng chữ số hàng trăm nghìn và chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào trong 5 số còn lại so với kết quả giải đặc biệt, mỗi giải trúng 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ Hai có đài Phú Yên, Huế sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Ba có đài Đắk Lắk và Quảng Nam sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Tư do đài Khánh Hòa và Đà Nẵng sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Năm do đài Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Sáu do đài Gia Lai và Ninh Thuận sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Bảy do đài Quảng Ngãi, Đắk Nông, Đà Nẵng sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật do đài Kon Tum, Khánh Hòa và Huế mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 14/2/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.