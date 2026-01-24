Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 24/1/2026 - XSDNO 24/1

XSDNO 24/1. Kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 24/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Nông quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSDNO 24/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNO 24/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 24/1/2026 - Xổ số Đắk Nông thứ Bảy ngày 24/1/2026

Xem thêm KQXSDNO các ngày mở thưởng gần đây nhất

- XSDNO 17/1, kết quả xổ số Đắk Nông thứ Bảy ngày 17/1/2026

XSDNO 17/1, kết quả xổ số Đắk Nông ngày 17/1/2026.

- XSDNO 10/1/2026

XSDNO 10/1, kết quả xổ số Đắk Nông ngày 10/1/2026.

- XSDNO 3/1/2026

XSDNO 3/1, kết quả xổ số Đắk Nông ngày 3/1/2026.

- XSDNO 27/12/2025

XSDNO 27/12, kết quả xổ số Đắk Nông ngày 27/12/2025.

Cơ cấu giải thưởng XSDNO

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đắk Nông gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé trúng 5 số cuối theo đúng thứ tự hàng so với số trúng giải đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào theo thứ tự hàng so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai chữ số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải trúng 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai gồm có đài Phú Yên và Huế sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Ba gồm có đài Quảng Nam, Đắk Lắk sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Tư gồm có đài Đà Nẵng, Khánh Hòa sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Năm gồm có đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu gồm có đài Gia Lai, Ninh Thuận sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy do đài Đà Nẵng, Đắk Nông và Quảng Ngãi quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật do đài Khánh Hòa, Huế và Kon Tum quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 24/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.