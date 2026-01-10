Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 10/1/2026 - XSDNO 10/1

XSDNO 10/1. Kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 10/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Nông quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSDNO 10/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNO 10/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 10/1/2026 - Xổ số Đắk Nông thứ Bảy ngày 10/1/2026

Cơ cấu giải thưởng XSDNO

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đắk Nông gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng được 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé trúng 5 chữ số cuối theo đúng thứ tự hàng so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào theo thứ tự hàng so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai một chữ số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 do Công ty Xổ số kiến thiết Phú Yên, Huế mở thưởng.

- XSMT thứ 3 do Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Nam, Đắk Lắk mở thưởng.

- XSMT thứ 4 do Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng, Khánh Hòa mở thưởng.

- XSMT thứ 5 do Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Trị, Bình Định, Quảng Bình mở thưởng.

- XSMT thứ 6 do Công ty Xổ số kiến thiết Gia Lai, Ninh Thuận mở thưởng.

- XSMT thứ 7 do Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật do Công ty Xổ số kiến thiết Huế, Kon Tum, Khánh Hòa mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 10/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.