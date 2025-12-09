Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 9/12/2025 - XSDLK 9/12

XSDLK 9/12. Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 9/12/2025 quay số mở thưởng vào lúc 17h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk. Kết quả XSDLK 9/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
XSDLK 9/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 9/12/2025 - XS đài Đắk Lắk thứ Ba ngày 9/12/2025
Cơ cấu giải thưởng XSDLK
Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đắk Lắk gồm các hạng giải sau:
- 01 giải đặc biệt cho những vé trùng 6 số với kết quả quay số mở thưởng, giá trị giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng.
- 10 giải nhất cho những vé trùng 5 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 10 giải nhì cho những vé trùng 5 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 20 giải ba cho những vé trùng 5 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 70 giải tư cho những vé trùng 5 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 100 giải năm cho những vé trùng 4 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 300 giải sáu cho những vé trùng 4 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.
- 1.000 giải bảy cho những vé trùng 3 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.
- 10.000 giải tám cho những vé trùng 2 số với kết quả công bố, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.
Ngoài ra còn có:
- 09 giải phụ đặc biệt cho các vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.
- 45 giải khuyến khích cho các vé chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào (ngoại trừ hàng trăm nghìn) so với giải đặc biệt, mỗi giải sẽ nhận 6 triệu đồng.
Lịch quay số mở thưởng XSMT
- Xổ số miền Trung thứ 2 sẽ quay số mở thưởng tại đài Phú Yên và Huế.
- Xổ số miền Trung thứ 3 sẽ quay số mở thưởng tại đài Quảng Nam, Đắk Lắk.
- Xổ số miền Trung thứ 4 sẽ quay số mở thưởng tại đài Đà Nẵng và Khánh Hòa.
- Xổ số miền Trung thứ 5 sẽ quay số mở thưởng tại đài Quảng Trị, Quảng Bình và Bình Định.
- Xổ số miền Trung thứ 6 sẽ quay số mở thưởng tại đài Gia Lai, Ninh Thuận.
- Xổ số miền Trung thứ 7 sẽ quay số mở thưởng tại đài Đắk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi.
- Xổ số miền Trung Chủ nhật sẽ quay số mở thưởng tại đài Khánh Hòa, Huế và Kon Tum.
Theo dõi kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 9/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.
