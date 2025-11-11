Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 11/11/2025 - XSDLK 11/11

XSDLK 11/11. Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 11/11/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 17h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk. Kết quả XSDLK 11/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDLK 11/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 11/11/2025 - XS đài Đắk Lắk thứ Ba ngày 11/11/2025

Cơ cấu giải thưởng XSDLK

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đắk Lắk gồm các hạng giải sau:

- 01 giải đặc biệt: Trúng 6 số với kết quả công bố, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng.

- 10 giải nhất: Trúng 5 số với kết quả công bố, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- 10 giải nhì: Trúng 5 số với kết quả công bố, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- 20 giải ba: Trúng 5 số với kết quả công bố, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- 70 giải tư: Trúng 5 số với kết quả công bố, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- 100 giải năm: Trúng 4 số với kết quả công bố, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- 300 giải sáu: Trúng 4 số với kết quả công bố, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- 1.000 giải bảy: Trúng 3 số với kết quả công bố, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- 10.000 giải tám: Trúng 2 số với kết quả công bố, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ hàng trăm nghìn), mỗi giải trúng 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 sẽ quay số mở thưởng tại đài Phú Yên và Huế.

- XSMT thứ 3 sẽ quay số mở thưởng tại đài Quảng Nam, Đắk Lắk.

- XSMT thứ 4 sẽ quay số mở thưởng tại đài Đà Nẵng và Khánh Hòa.

- XSMT thứ 5 quay số mở thưởng tại đài Quảng Trị, Quảng Bình và Bình Định.

- XSMT thứ 6 sẽ quay số mở thưởng tại đài Gia Lai, Ninh Thuận.

- XSMT thứ 7 quay số mở thưởng tại đài Đắk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi.

- XSMT Chủ nhật quay số mở thưởng tại đài Khánh Hòa, Huế, Kon Tum.

Theo dõi kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 11/11/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.