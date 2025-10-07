Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 7/10/2025 - XSDLK 7/10

XSDLK 7/10. Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 7/10/2025 được mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk. Kết quả XSDLK 7/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDLK 7/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 7/10/2025 - XS đài Đắk Lắk thứ Ba ngày 7/10/2025

Cơ cấu giải thưởng XSDLK

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đắk Lắk gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 1 giải duy nhất, trị giá 2 tỷ đồng

- Giải nhất (trúng 5 số): gồm 10 giải, trị giá 30 triệu đồng mỗi giải

- Giải nhì (trúng 5 số): gồm 10 giải, trị giá 15 triệu đồng mỗi giải

- Giải ba (trúng 5 số): gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng

- Giải tư (trúng 5 số): gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng

- Giải năm (trúng 4 số): gồm 100 giải, mỗi giải được 1 triệu đồng

- Giải sáu (trúng 4 số): gồm 300 giải, mỗi giải 400 nghìn đồng

- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng

- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: dành cho các vé trúng 5 số sau cùng so với giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: dành cho các vé chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt 6 số (ngoại trừ sai số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải được 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ Hai được mở thưởng tại đài Huế, Phú Yên.

- Xổ số miền Trung thứ Ba được mở thưởng tại đài Quảng Nam, Đắk Lắk.

- Xổ số miền Trung thứ Tư được mở thưởng tại đài Khánh Hòa, Đà Nẵng.

- Xổ số miền Trung thứ Năm được mở thưởng tại đài Quảng Bình, Quảng Trị và Bình Định.

- Xổ số miền Trung thứ Sáu được mở thưởng tại đài Ninh Thuận, Gia Lai.

- Xổ số miền Trung thứ Bảy được mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật được mở thưởng tại đài Kon Tum, Huế và Khánh Hòa.

Theo dõi kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 7/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.