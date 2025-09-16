Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 16/9/2025 - XSDLK 16/9

XSDLK 16/9. Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 16/9/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk. Kết quả XSDLK 16/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDLK 16/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 16/9/2025 - XS đài Đắk Lắk thứ Ba ngày 16/9/2025

Cơ cấu giải thưởng XSDLK

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đắk Lắk gồm các giải như sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng

- Giải nhất (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải nhận được 30 triệu đồng

- Giải nhì (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng

- Giải ba (5 số): gồm 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng

- Giải tư (5 số): gồm 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng

- Giải năm (4 số): gồm 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng

- Giải sáu (4 số): gồm 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: dành cho các vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, trị giá 50 triệu đồng mỗi giải.

- 45 giải khuyến khích: trị giá 6 triệu đồng, cho các vé trúng số đầu tiên (chữ số hàng trăm nghìn) và chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt.

Lịch quay thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ Hai do đài Huế và Phú Yên quay thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Ba có đài Quảng Nam, Đắk Lắk quay thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Tư do đài Khánh Hòa, Đà Nẵng quay thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Năm có đài Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Định quay thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Sáu có đài Ninh Thuận, Gia Lai quay thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Bảy quay số mở thưởng tại đài Quảng Ngãi, Đà Nẵng và Đắk Nông.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật do đài Kon Tum, Huế, Khánh Hòa quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 16/9/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.