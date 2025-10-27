Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 28/10/2025 - XSDLK 28/10

XSDLK 28/10. Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 28/10/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk. Kết quả XSDLK 28/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDLK 28/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 28/10/2025 - XS đài Đắk Lắk thứ Ba ngày 28/10/2025

Cơ cấu giải thưởng XSDLK

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đắk Lắk gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, trị giá giải thưởng là 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): gồm 10 giải, trị giá 30 triệu đồng/giải.

- Giải nhì (5 số): gồm 10 giải, trị giá 15 triệu đồng/giải.

- Giải ba (5 số): gồm 20 giải, trị giá 10 triệu đồng/giải.

- Giải tư (5 số): gồm 70 giải, trị giá 3 triệu đồng/giải.

- Giải năm (4 số): gồm 100 giải, trị giá 1 triệu đồng/giải.

- Giải sáu (4 số): gồm 300 giải, trị giá 400 nghìn đồng/giải.

- Giải bảy (3 số): gồm 1.000 giải, trị giá 200 nghìn đồng/giải.

- Giải tám (2 số): gồm 10.000 giải, trị giá 100 nghìn đồng/giải.

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: trúng 5 chữ số sau cùng theo đúng thứ tự so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: mỗi giải được 6 triệu đồng tiền thưởng, cho các vé chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt 6 chữ số (ngoại trừ vé sai số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ Hai sẽ quay số mở thưởng tại đài Phú Yên, Huế.

- Xổ số miền Trung thứ Ba sẽ quay số mở thưởng tại đài Đắk Lắk, Quảng Nam.

- Xổ số miền Trung thứ Tư sẽ quay số mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Khánh Hòa.

- Xổ số miền Trung thứ Năm sẽ quay số mở thưởng tại đài Quảng Trị, Quảng Bình và Bình Định.

- Xổ số miền Trung thứ Sáu sẽ quay số mở thưởng tại đài Gia Lai, Ninh Thuận.

- Xổ số miền Trung thứ Bảy sẽ quay số mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật sẽ quay số mở thưởng tại đài Kon Tum, Khánh Hòa, Huế.

Theo dõi kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 28/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.