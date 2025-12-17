Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 17/12/2025 - XSDNA 17/12

XSDNA 17/12. Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 17/12/2025 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSDNA 17/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNA 17/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 17/12/2025 - Xổ số Đà Nẵng thứ Tư ngày 17/12/2025

Cơ cấu giải thưởng XSDNA

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đà Nẵng bao gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (trùng 6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (trùng 5 số): 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (trùng 5 số): 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải ba (trùng 5 số): 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải tư (trùng 5 số): 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (trùng 4 số): 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải sáu (trùng 4 số): 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (trùng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám (trùng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với kết quả giải đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ hàng trăm nghìn), trị giá 6 triệu đồng mỗi giải.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ 2: Công ty Xổ số kiến thiết Phú Yên, Huế mở thưởng.

- Thứ 3: Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Nam, Đắk Lắk mở thưởng.

- Thứ 4: Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa, Đà Nẵng mở thưởng.

- Thứ 5: Công ty Xổ số kiến thiết Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị mở thưởng.

- Thứ 6: Công ty Xổ số kiến thiết Gia Lai, Ninh Thuận mở thưởng.

- Thứ 7: Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Nông mở thưởng.

- Chủ nhật: Công ty Xổ số kiến thiết Kon Tum, Huế, Khánh Hòa mở thưởng.

