Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 6/12/2025 - XSDNA 6/12

XSDNA 6/12. Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 6/12/2025 quay số mở thưởng vào lúc 17h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng. Kết quả XSDNA 6/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNA 6/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 6/12/2025 - XS đài Đà Nẵng thứ Bảy ngày 6/12/2025

Xem thêm kết quả XSDNA các kỳ quay số mở thưởng gần đây nhất

- XSDNA 3/12, kết quả xổ số Đà Nẵng thứ Tư ngày 3/12/2025

XSDNA 3/12, kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 3/12/2025.

- XSDNA 29/11/2025

XSDNA 29/11, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 29/11/2025.

- XSDNA 26/11/2025

XSDNA 26/11, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 26/11/2025.

- XSDNA 22/11/2025

XSDNA 22/11, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 22/11/2025.

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không bị tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé số trúng thưởng có thời hạn lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày có kết quả trúng thưởng (ngày quay số mở thưởng). Quá thời hạn này, vé số trúng thưởng không còn giá trị lĩnh tiền thưởng.

- Vé số trúng được lĩnh thưởng một lần với đủ giá trị giải thưởng trúng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đủ tất cả giá trị giải thưởng trúng.

- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể đến lĩnh thưởng thì được ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thưởng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ 2 có đài Phú Yên, Huế thực hiện quay thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 3 có đài Đắk Lắk, Quảng Nam thực hiện quay thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 4 do đài Khánh Hòa và Đà Nẵng thực hiện quay thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 5 có đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình thực hiện quay thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 6 có đài Gia Lai, Ninh Thuận thực hiện quay thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 7 có đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông thực hiện quay thưởng.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật do đài Khánh Hòa, Kon Tum và Huế thực hiện quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 6/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.