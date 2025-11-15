Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 15/11/2025 - XSDNA 15/11

XSDNA 15/11. Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 15/11/2025 quay số mở thưởng vào lúc 17h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng. Kết quả XSDNA 15/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNA 15/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 15/11/2025 - XS đài Đà Nẵng thứ Bảy ngày 15/11/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải giữ nguyên hình, nguyên khổ, không rách, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé số trúng có thời hạn lĩnh thưởng trong 30 ngày, kể từ ngày có kết quả trúng thưởng (ngày quay số mở thưởng). Quá thời hạn quy định, vé số trúng sẽ không được nhận tiền thưởng.

- Vé trúng chỉ lĩnh thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải thưởng trúng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Trường hợp vé trúng nhiều giải thì người trúng thưởng được lĩnh tất cả giá trị các giải trúng.

- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan (ốm đau, bệnh tật,…) không thể trực tiếp đến lĩnh thưởng thì được phép ủy quyền cho người đại diện hợp pháp nhận tiền thưởng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 do đài Huế, Phú Yên sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 3 do đài Quảng Nam, Đắk Lắk sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 4 do đài Đà Nẵng và Khánh Hòa sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 5 do đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 6 do đài Ninh Thuận, Gia Lai sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 7 do đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật do đài Kon Tum, Khánh Hòa, Huế sẽ quay số mở thưởng.

