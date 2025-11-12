Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 12/11/2025 - XSDNA 12/11

XSDNA 12/11. Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 12/11/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 17h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng. Kết quả XSDNA 12/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNA 12/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 12/11/2025 - XS đài Đà Nẵng thứ Tư ngày 12/11/2025

Cơ cấu giải thưởng XSDNA

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đà Nẵng gồm các giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Trúng 5 số sau cùng theo đúng thứ tự hàng so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Chỉ sai 1 số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai có đài Huế và Phú Yên sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Ba có đài Quảng Nam, Đắk Lắk sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Tư có đài Đà Nẵng và Khánh Hòa sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Năm có đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu có đài Ninh Thuận, Gia Lai sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy có đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật có đài Kon Tum, Khánh Hòa và Huế sẽ quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 12/11/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.