Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 4/3/2026 - XSCT 4/3

XSCT 4/3. Kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 4/3/2026 do Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSCT 4/3/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSCT 4/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 4/3/2026 - Xổ số Cần Thơ thứ Tư ngày 4/3/2026

Cơ cấu giải thưởng XSCT

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Cần Thơ bao gồm các hạng giải sau:

- Giải Đặc biệt (6 số): 01 giải với giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng.

- Giải Nhất (5 số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải Nhì (5 số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải Ba (5 số): 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải Tư (5 số): 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải Năm (4 số): 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải Sáu (4 số): 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải Bảy (3 số): 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải Tám (2 số): 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Cho những vé trùng khớp 5 số cuối so với giải đặc biệt (tức chỉ sai 1 số hàng trăm nghìn), mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Cho những vé trùng khớp số hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với kết quả giải đặc biệt, mỗi giải sẽ được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp mở thưởng.

- Thứ Ba: Gồm đài Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu sẽ mở thưởng.

- Thứ Tư: Đài Sóc Trăng, Đồng Nai, Cần Thơ sẽ mở thưởng.

- Thứ Năm: Đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận sẽ mở thưởng.

- Thứ Sáu: Gồm đài Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh sẽ mở thưởng.

- Thứ Bảy: Gồm đài Hậu Giang, Long An, Bình Phước, TP.HCM mở thưởng.

- Chủ nhật: Gồm đài Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 4/3/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.