Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 4/2/2026 - XSCT 4/2

XSCT 4/2. Kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 4/2/2026 do Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSCT 4/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSCT 4/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 4/2/2026 - Xổ số Cần Thơ thứ Tư ngày 4/2/2026

Xem thêm kết quả XSCT các ngày quay số mở thưởng gần nhất

- XSCT 28/1, kết quả xổ số Cần Thơ thứ Tư ngày 28/1/2026

XSCT 28/1, kết quả xổ số Cần Thơ ngày 28/1/2026.

- XSCT 21/1/2026

XSCT 21/1, kết quả xổ số Cần Thơ ngày 21/1/2026.

- XSCT 14/1/2026

XSCT 14/1, kết quả xổ số Cần Thơ ngày 14/1/2026.

- XSCT 7/1/2026

XSCT 7/1, kết quả xổ số Cần Thơ ngày 7/1/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSCT

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Cần Thơ bao gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Cho những vé chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với số trúng giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Dành cho những vé trúng số đầu tiên (số hàng trăm nghìn) và chỉ sai một số trong 5 số còn lại so với số trúng giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ Hai gồm có đài Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM mở thưởng.

- XSMN thứ Ba có đài Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Tư gồm có đài Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai mở thưởng.

- XSMN thứ Năm gồm có đài Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Sáu gồm có đài Trà Vinh, Bình Dương, Vĩnh Long mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy gồm có đài Hậu Giang, Long An, Bình Phước, TP.HCM mở thưởng.

- Xổ số miền Nam Chủ nhật gồm có đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 4/2/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.