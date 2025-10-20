Trực tiếp kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 20/10/2025 - XSCM 20/10

XSCM 20/10. Kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 20/10/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau. Kết quả XSCM 20/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSCM 20/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 20/10/2025 - XS đài Cà Mau thứ Hai ngày 20/10/2025

Cơ cấu giải thưởng XSCM

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Cà Mau gồm các hạng giải sau:

- 1 giải đặc biệt: giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng, dành cho vé trúng 6 số với kết quả công bố

- 10 giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng, dành cho vé trúng 5 số với kết quả công bố

- 10 giải nhì: mỗi giải 15 triệu đồng, dành cho vé trúng 5 số với kết quả công bố

- 20 giải ba: mỗi giải 10 triệu đồng, dành cho vé trúng 5 số với kết quả công bố

- 70 giải tư: mỗi giải 3 triệu đồng, dành cho vé trúng 5 số với kết quả công bố

- 100 giải năm: mỗi giải 1 triệu đồng, dành cho vé trúng 4 số với kết quả công bố

- 300 giải sáu: mỗi giải 400 nghìn đồng, dành cho vé trúng 4 số với kết quả công bố

- 1.000 giải bảy: mỗi giải 200 nghìn đồng, dành cho vé trúng 3 số với kết quả công bố

- 10.000 giải tám: mỗi giải 100 nghìn đồng, dành cho vé trúng 2 số với kết quả công bố

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: trúng 5 số sau cùng so với giải đặc biệt (tức chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: trúng số ở hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với kết quả giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ 2: Đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp mở thưởng.

- Thứ 3: Có đài Bạc Liêu, Vũng Tàu, Bến Tre quay số mở thưởng.

- Thứ 4: Có đài Sóc Trăng, Đồng Nai, Cần Thơ quay số mở thưởng.

- Thứ 5: Có đài Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang sẽ mở thưởng.

- Thứ 6: Có đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh quay số mở thưởng.

- Thứ 7: Quay số mở thưởng tại đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An, TP.HCM.

- Chủ nhật: XSMN có đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt quay số mở thưởng.

