Trực tiếp kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 6/10/2025 - XSCM 6/10

XSCM 6/10. Kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 6/10/2025 được mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau. Kết quả XSCM 6/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSCM 6/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 6/10/2025 - XS đài Cà Mau thứ Hai ngày 6/10/2025

Cơ cấu giải thưởng XSCM

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Cà Mau gồm các giải như sau:

- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng

- Giải nhất (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng

- Giải nhì (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng

- Giải ba (trúng 5 số): gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng

- Giải tư (trúng 5 số): gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng

- Giải năm (trúng 4 số): gồm 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng

- Giải sáu (trúng 4 số): gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng

- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng

- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: cho vé trúng 5 số sau cùng so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: cho vé trúng số đầu tiên và chỉ khác một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng được 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ 2: Đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp mở thưởng.

- Thứ 3: Đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre sẽ mở thưởng.

- Thứ 4: Có đài Đồng Nai, Sóc Trăng và Cần Thơ sẽ mở thưởng.

- Thứ 5: Mở thưởng tại đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận.

- Thứ 6: Đài Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương sẽ mở thưởng.

- Thứ 7: Mở thưởng tại đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An và TP.HCM.

- Chủ nhật: XSMN do đài Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt mở thưởng.

