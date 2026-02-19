Trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 19/2/2026 - XSBTH 19/2

XSBTH 19/2. Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 19/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Thuận quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSBTH 19/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBTH 19/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 19/2/2026 - Xổ số Bình Thuận thứ Năm ngày 19/2/2026

Cơ cấu giải thưởng XSBTH

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bình Thuận gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải với giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Cho những vé chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Cho những vé trúng chữ số hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất cứ hàng nào trong 5 số còn lại so với kết quả giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai gồm có đài Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Ba có đài Bến Tre, Bạc Liêu và Vũng Tàu sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Tư gồm có đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Năm có đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu gồm có đài Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy gồm có đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An và TP.HCM mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật gồm có đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 19/2/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.