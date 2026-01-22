Trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 22/1/2026 - XSBTH 22/1

XSBTH 22/1. Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 22/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Thuận quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSBTH 22/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBTH 22/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 22/1/2026 - Xổ số Bình Thuận thứ Năm ngày 22/1/2026

Xem lại KQXSBTH các ngày quay số mở thưởng gần đây nhất

- XSBTH 15/1, kết quả xổ số Bình Thuận thứ Năm ngày 15/1/2026

XSBTH 15/1, kết quả xổ số Bình Thuận ngày 15/1/2026.

- XSBTH 8/1/2026

XSBTH 8/1, kết quả xổ số Bình Thuận ngày 8/1/2026.

- XSBTH 1/1/2026

XSBTH 1/1, kết quả xổ số Bình Thuận ngày 1/1/2026.

- XSBTH 25/12/2025

XSBTH 25/12, kết quả xổ số Bình Thuận ngày 25/12/2025.

Cơ cấu giải thưởng XSBTH

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bình Thuận gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ khác một chữ số ở hàng trăm nghìn so với số trúng giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé trúng chữ số ở hàng trăm nghìn và chỉ khác một số ở bất cứ hàng nào trong 5 số còn lại so với số trúng giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: XSMN gồm có đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau sẽ mở thưởng.

- Thứ 3: XSMN gồm có đài Bạc Liêu, Bến Tre và Vũng Tàu sẽ mở thưởng.

- Thứ 4: XSMN gồm có đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng mở thưởng.

- Thứ 5: XSMN gồm có đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận sẽ mở thưởng.

- Thứ 6: XSMN gồm có đài Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương sẽ mở thưởng.

- Thứ 7: XSMN gồm có đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An và TP.HCM mở thưởng.

- Chủ nhật: XSMN gồm có đài Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 22/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.