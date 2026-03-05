Trực tiếp kết quả xổ số Bình Định hôm nay 5/3/2026 - XSBDI 5/3

XSBDI 5/3. Kết quả xổ số Bình Định hôm nay 5/3/2026 do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSBDI 5/3/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBDI 5/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Định hôm nay 5/3/2026 - Xổ số Bình Định thứ Năm ngày 5/3/2026

Xem lại KQXSBDI các ngày quay thưởng trước

- XSBDI 26/2, kết quả xổ số Bình Định thứ Năm ngày 26/2/2026

XSBDI 26/2, kết quả xổ số Bình Định ngày 26/2/2026.

- XSBDI 19/2/2026

XSBDI 19/2, kết quả xổ số Bình Định ngày 19/2/2026.

- XSBDI 12/2/2026

XSBDI 12/2, kết quả xổ số Bình Định ngày 12/2/2026.

- XSBDI 5/2/2026

XSBDI 5/2, kết quả xổ số Bình Định ngày 5/2/2026.

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé số trúng có thời hạn lĩnh thưởng tối đa là 30 ngày kể từ ngày quay số mở thưởng trên vé. Quá hạn 30 ngày quy định, vé trúng sẽ không còn giá trị lĩnh tiền thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng cho người trúng giải chậm nhất là 5 ngày làm việc kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được đề nghị lĩnh thưởng. Nếu có tranh chấp, khiếu nại thì thời gian chi trả sẽ kéo dài đến khi có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai sẽ có đài Phú Yên, Huế quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Ba sẽ có đài Đắk Lắk, Quảng Nam quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Tư sẽ có đài Đà Nẵng và Khánh Hòa quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Năm sẽ có đài Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu sẽ có đài Ninh Thuận, Gia Lai quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy sẽ có đài Đắk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật sẽ có đài Kon Tum, Huế và Khánh Hòa sẽ quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bình Định hôm nay 5/3/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.