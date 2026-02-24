Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 24/2/2026 - XSBL 24/2

XSBL 24/2. Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 24/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSBL 24/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBL 24/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 24/2/2026 - Xổ số Bạc Liêu thứ Ba ngày 24/2/2026

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé số trúng thưởng có giá trị lĩnh thưởng trong thời hạn 30 ngày tính từ ngày có kết quả quay số mở thưởng. Quá 30 ngày quy định, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị đổi thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng cho người trúng thưởng không quá 5 ngày kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được đề nghị lĩnh thưởng của người trúng. Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại thì thời gian chi trả sẽ kéo dài cho đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Có đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp mở thưởng.

- Thứ Ba: Gồm đài Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre sẽ mở thưởng.

- Thứ Tư: Gồm đài Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai sẽ mở thưởng.

- Thứ Năm: Do đài Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang sẽ mở thưởng.

- Thứ Sáu: Có đài Bình Dương, Trà Vinh và Vĩnh Long mở thưởng.

- Thứ Bảy: Gồm có 4 đài là Long An, Bình Phước, Hậu Giang và TP.HCM sẽ mở thưởng.

- Chủ nhật: Gồm có 3 đài là Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang mở thưởng.

