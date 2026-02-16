Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 17/2/2026 - XSBL 17/2

XSBL 17/2. Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 17/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSBL 17/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBL 17/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 17/2/2026 - Xổ số Bạc Liêu thứ Ba ngày 17/2/2026

Xem lại kết quả xổ số Bạc Liêu các ngày mở thưởng gần nhất

- XSBL 10/2, kết quả xổ số Bạc Liêu thứ Ba ngày 10/2/2026

XSBL 10/2, kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 10/2/2026.

- XSBL 3/2/2026

XSBL 3/2, kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 3/2/2026.

- XSBL 27/1/2026

XSBL 27/1, kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 27/1/2026.

- XSBL 20/1/2026

XSBL 20/1, kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 20/1/2026.

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé số trúng có thời hạn lĩnh thưởng theo quy định là 30 ngày tính từ ngày có kết quả quay số mở thưởng. Quá 30 ngày, vé số trúng sẽ không được lĩnh tiền thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả tiền thưởng cho người trúng thưởng chậm nhất là 5 ngày kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được đề nghị lĩnh thưởng. Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại thì thời gian trả thưởng sẽ kéo dài cho đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai gồm có 3 đài là Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM mở thưởng.

- XSMN thứ Ba gồm có 3 đài là Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Tư gồm có 3 đài là Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Năm gồm có 3 đài là Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu gồm có 3 đài là Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy gồm có 4 đài là Bình Phước, Long An, Hậu Giang và TP.HCM sẽ mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật gồm có 3 đài là Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 17/2/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.