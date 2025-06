Đà Nẵng đấu SLNA (17h ngày 22/6)

Sau khi Nam Định vô địch sớm, sự quan tâm của người hâm mộ ở vòng cuối V.League 2024-2025 hướng về cuộc đua trụ hạng. Đà Nẵng, Quảng Nam và Bình Định cạnh tranh 1 suất ở lại với giải đấu hạng cao nhất.

Trên sân vận động Tam Kỳ (Quảng Nam), Đà Nẵng đối đầu Sông Lam Nghệ An - đối thủ vừa chắc suất trụ hạng ở vòng 25. Nếu giành chiến thắng, đội bóng sông Hàn chắc chắn thoát cảnh xuống hạng trực tiếp. Tuy nhiên, trong trường hợp Quảng Nam không thua Hoàng Anh Gia Lai ở trận đấu cùng giờ, Đà Nẵng vẫn phải đá trận play-off với á quân giải Hạng Nhất để tranh suất tham dự V.League mùa sau.

Đà Nẵng phải thắng Sông Lam Nghệ An để chắc chắn không xuống hạng trực tiếp.

Phong độ của Đà Nẵng trong giai đoạn lượt về, đặc biệt là khi thay huấn luyện viên trưởng, được cải thiện đáng kể. Đội bóng sông Hàn chỉ nhận 1 thất bại trong 8 vòng đấu gần nhất để thoát khỏi vị trí cuối bảng xếp hạng. Thầy trò huấn luyện viên Lê Đức Tuấn có cơ sở để lạc quan trước khi bước vào trận đấu cuối cùng.

Quyết tâm của đội bóng xứ Nghệ ở trận này có ảnh hưởng quan trọng đến cục diện cuộc đua trụ hạng. Sông Lam Nghệ An đã an toàn, trong khi họ còn trận đấu quan trọng với Bình Dương ở đấu trường Cúp Quốc gia vào giữa tuần sau. SLNA có lý do để giữ sức và đó là điều có lợi cho Đà Nẵng.