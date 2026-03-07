Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Đài Loan (Trung Quốc) Asian Cup nữ 2027

Nhận định bóng đá Việt Nam vs Đài Loan (Trung Quốc)

Với những gì đã diễn ra ở lượt trận đầu tiên, có thể khẳng định rằng Đài Loan (Trung Quốc) chính là đối thủ tương đồng với đội tuyển nữ Việt Nam về chuyên môn, sức mạnh lẫn những yếu tố bên ngoài sân cỏ.

Việc Đài Loan (Trung Quốc) thất bại trước Nhật Bản hay Việt Nam thắng Ấn Độ đều là các kết quả được dự báo từ trước. Khi tất cả đều đang thi đấu đúng phong độ và trình độ, việc chuẩn bị cho trận đấu và "bắt bài" đối phương trở nên quan trọng hơn bao giờ hết với HLV Mai Đức Chung.

Đội tuyển nữ Việt Nam đụng độ Đài Loan (Trung Quốc).

Ở bảng đấu có Nhật Bản, việc cạnh tranh ngôi đầu là phi thực tế đối với đội tuyển nữ Việt Nam, Ấn Độ và Đài Loan (Trung Quốc). Tuy nhiên, nếu đứng nhì bảng, đối thủ chờ đón đội tuyển Việt Nam ở vòng play-in là đội nhì bảng A hoặc nhì bảng B - chắc chắn là 1 trong 4 đội Hàn Quốc, Australia, Trung Quốc hoặc Triều Tiên. Bất kể đội nào trong nhóm này cũng có đẳng cấp vượt trội so với đội tuyển nữ Việt Nam.

Trong khi đó, vị trí thứ 3 tại bảng C có thể đưa thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đến nhánh đấu play-in có độ khó thấp hơn. Nói cách khác, vị trí cao ở vòng bảng không phải kết quả tối ưu đối với Huỳnh Như và đồng đội. Nếu thắng Đài Loan (Trung Quốc) hôm nay, đội tuyển nữ Việt Nam chiếm ưu thế trong cuộc cạnh tranh vị trí nhì bảng nhưng lại rẽ vào nhánh khó hơn ở vòng trong.

Tuy nhiên, nếu thua ở trận này, đội tuyển nữ Việt Nam cũng phải đối mặt với rủi ro vì chưa chắc vượt qua vòng bảng (do chỉ 2 trong 3 đội xếp thứ 3 mới giành quyền vào tứ kết). Đối với thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung, tỷ số hòa ở trận đấu hôm nay có thể là kết quả tối ưu.