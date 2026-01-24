Trực tiếp bóng đá U23 Trung Quốc vs U23 Nhật Bản chung kết U23 châu Á 2026

Thông tin U23 Trung Quốc vs U23 Nhật Bản

U23 Nhật Bản đối đầu với U23 Trung Quốc trong trận chung kết U23 châu Á 2026. Đây là màn đối đầu giữa hai đội bóng đi theo các trường phái trái ngược nhau. U23 Nhật Bản vẫn trung thành với cách kiểm soát bóng mềm mại, khoa học và sẵn sàng tạo ra áp lực lớn lên bất kì đối thủ nào.

Thực tế cho thấy U23 Nhật Bản quả thực là đội bóng mạnh nhất giải đấu năm nay. Thậm chí, họ không hề mang đến Ả Rập Xê Út một đội hình gồm nhiều ngôi sao. Đại diện xứ sở mặt trời mọc không thể triệu tập nhiều cầu thủ thi đấu tại nước ngoài mà chỉ là những cá nhân đang thi đấu ở nhiều giải khác nhau, từ hệ thống chuyên nghiệp cho đến các giải sinh viên.

U23 Trung Quốc thắng thuyết phục U23 Việt Nam.

Nhưng bằng một hệ thống được xây dựng ổn định, U23 Nhật Bản vẫn chứng minh được sự khác biệt với bất kì đối thủ nào gặp phải. Kể cả ở trận bán kết gặp U23 Hàn Quốc, U23 Nhật Bản vẫn thi đấu một cách "trên cơ" đối thủ của mình.

Trong khi đó, U23 Trung Quốc tiến vào trận chung kết bằng thành tích rất khó tin. Cho đến hết vòng bảng, họ ghi được duy nhất 1 bàn thắng. Đến trận tứ kết, đội bóng xứ đại lục đưa U23 Uzbekistan vào loạt sút luân lưu và tỉ số của 120 phút thi đấu vẫn là 0-0. Nhưng chỉ riêng trận gặp U23 Việt Nam ở bán kết, họ thắng 3-0.

Như vậy, Li Hao và đồng đội vẫn giữ sạch lưới cho đến trận chung kết. Và, sẽ không bất ngờ nếu U23 Trung Quốc tiếp tục chơi phòng thủ chặt, mơ về kết quả hòa và đưa trận chung kết vào loạt sút lưu một lần nữa.