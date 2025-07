Trực tiếp bóng đá U23 Indonesia vs U23 Thái Lan, bán kết U23 Đông Nam Á hôm nay

Trận đấu U23 Indonesia vs U23 Thái Lan được phát sóng trực tiếp trên hệ thống FPT Play (gồm ứng dụng FPT Play, website fptplay.vn, kênh YouTube FPT Bóng đá Việt). Ngoài ra, người hâm mộ có thể xem trực tiếp trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Thái Lan trên kênh VTV5.

U23 Indonesia vs U23 Thái Lan (20h ngày 25/7)

Trận bán kết thứ hai của giải U23 Đông Nam Á 2025 là màn so tài giữa U23 Indonesia và U23 Thái Lan, diễn ra trên sân vận động Gelora Bung Karno (Jakarta). Sân nhà luôn mang đến ưu thế rất lớn cho mọi đại diện của bóng đá Indonesia ở đấu trường khu vực. Do vậy, đội bóng xứ vạn đảo được đánh giá cao hơn so với đối thủ.

U23 Indonesia vượt qua vòng bảng với thành tích 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Dù vậy, màn trình diễn của đội chủ nhà dường như vẫn chưa phải toàn bộ sức mạnh.

Đội bóng xứ vạn đảo thắng dễ U23 Brunei ở trận ra quân với tỷ số 8-0. Tuy nhiên, trong 2 trận tiếp theo, U23 Indonesia chỉ ghi được một bàn thắng. Chân sút số 1 của giải đấu là Jens Raven ghi tới 6 bàn nhưng toàn bộ là các pha lập công ở trận thắng đội yếu nhất bảng (U23 Brunei).

Điểm mạnh của U23 Indonesia là tốc độ và khả năng va chạm của các cầu thủ. Trước sự cổ vũ của hàng chục nghìn cổ động viên, họ càng thêm hưng phấn để phát huy sở trường.

U23 Thái Lan là đối thủ của U23 Indonesia ở bán kết.

Trong khi đó, U23 Thái Lan vượt qua vòng bảng với tư cách đội đứng đầu bảng C. Đại diện xứ chùa vàng đánh bại U23 Timor Leste với tỷ số 4-0 trước khi hòa U23 Myanmar 0-0.

Không giống U23 Indonesia chơi bóng dựa nhiều vào cảm hứng và sự hưng phấn, U23 Thái Lan có phần điềm tĩnh hơn. Trước đối thủ có lợi thế sân nhà, nhiều khả năng U23 Thái Lan sẽ ưu tiên lối đá chắc và chờ đợi sơ hở của U23 Indonesia.