Trực tiếp bóng đá U17 Việt Nam vs U17 Singapore, vòng loại U17 châu Á 2026

U17 Việt Nam đấu với U17 Singapore (19h ngày 22/11)

U17 Việt Nam đấu với U17 Singapore ở lượt trận đầu tiên vòng loại U17 châu Á 2026. Sân nhà là lợi thế quan trọng để thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland hướng tới 3 điểm đầu tiên.

Sau khi hụt suất tham dự World Cup U17 đầy tiếc nuối đầu năm nay, U17 Việt Nam bắt đầu lại hành trình săn vé đến đấu trường thế giới với lứa cầu thủ mới. Tại vòng loại U17 châu Á, các cầu thủ trẻ Việt Nam cạnh tranh với U17 Malaysia, U17 Singapore, U17 Hong Kong (Trung Quốc), U17 Macau (Trung Quốc) và U17 Quần đảo Bắc Mariana.

U17 Việt Nam từng hụt suất tham dự World Cup.

U17 Việt Nam được đánh giá cao nhất tại bảng đấu này và có lợi thế được chơi trên sân nhà. Tuy nhiên, thể thức mới nhiều rủi ro (chỉ có đội đầu bảng giành quyền đi tiếp) và lịch thi đấu khắc nghiệt (5 trận trong 8 ngày) khiến huấn luyện viên Cristiano Roland phải có những tính toán hợp lý.

Singapore không được đánh giá cao về bóng đá trẻ. Tuy nhiên, U17 Việt Nam cần có sự thận trọng nhất định ở trận ra quân. Huấn luyện viên của U17 Singapore khẳng định đội bóng này sẽ chiến đấu sòng phẳng và hướng đến kết quả tốt nhất trước đội chủ nhà.

Để chuẩn bị cho vòng loại U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam có hơn 1 tháng tập huấn với 3 trận đấu tập tại Nhật Bản. Thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland thắng U18 Imabari 2-0, hòa Đại học Matsuyama 1-1 và thua U18 Ehime 1-2.

Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Singapore diễn ra lúc 19h hôm nay 22/11.