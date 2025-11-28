Trực tiếp bóng đá U17 Việt Nam vs U17 Macau, vòng loại U17 châu Á 2026

U17 Việt Nam đấu với U17 Macau (19h ngày 28/11)

U17 Macau (Trung Quốc) là đối thủ thứ tư của U17 Việt Nam tại bảng C vòng loại U17 châu Á 2026. Đội chủ nhà cần tiếp tục thắng đậm để duy trì lợi thế trước U17 Malaysia trong cuộc cạnh tranh suất duy nhất của bảng đấu tham dự vòng chung kết.

Ở lượt trận trước cách đây 2 ngày, U17 Malaysia thắng U17 Macau (Trung Quốc) với tỷ số 5-0. Huấn luyện viên Cristiano Roland và các học trò có thể lấy con số này làm mốc tối thiểu cần vượt qua trong trận đấu tối nay.

U17 Việt Nam thắng 3 trận liên tiếp trước khi đấu với U17 Macau (Trung Quốc).

So với 3 đối thủ từng bị U17 Việt Nam đánh bại trước đó, U17 Macau (Trung Quốc) không mạnh hơn. Đội bóng này mới ghi được một bàn sau 3 trận.

Trong cuộc đối đầu với U17 Việt Nam, U17 Macau (Trung Quốc) có thể gây khó khăn cho đội chủ nhà bằng chiến thuật phòng ngự số đông trước vòng cấm. Dù vậy, họ thường không duy trì được sự chắc chắn, nhất là khi xuống sức trong hiệp 2.

Trong khi đó, U17 Việt Nam thể hiện rất tốt năng lực tấn công trước các đối thủ yếu ở 3 trận đầu tiên. Thành tích 22 bàn cho thấy các học trò của huấn luyện viên Cristiano Roland hoàn toàn nghiêm túc trong việc săn bàn để tích luỹ chỉ số phụ.

Dù vậy, U17 Việt Nam vẫn rất bình tĩnh và kiên nhẫn với các bài phối hợp tấn công. Đội chủ nhà thể hiện sự đa dạng các phương án cả về lối chơi lẫn nhân sự. Nhiều khả năng đây tiếp tục là trận thắng đậm của Chu Ngọc Nguyễn Lực và đồng đội.