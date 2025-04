Trực tiếp bóng đá Man Utd vs Wolverhampton hôm nay 20/4

Man Utd vs Wolves (20h ngày 20/4)

Đối thủ của Manchester United ở vòng 33 giải Ngoại Hạng Anh là Wolverhampton. Đoàn quân của huấn luyện viên Ruben Amorim được chơi trên sân nhà và gặp đội bóng đứng dưới họ 3 bậc trên bảng xếp hạng. Đây là cơ hội tốt cho "Quỷ đỏ" ngắt mạch 3 trận không thắng.

Đội chủ sân Old Trafford chưa thoát khỏi cơn khủng hoảng. Tuy nhiên, khi đấu với các đội bóng ở nhóm cuối bảng xếp hạng, "Quỷ đỏ" vẫn có được những kết quả tốt. 3 trong số 4 đội bóng gần nhất bại trận trước Man Utd ở Ngoại Hạng Anh nằm trong nhóm xuống hạng.

Man Utd vừa giành chiến thắng kịch tính ở Europa League.

Trong khi đó, Wolves xếp ngay trên các đội này (Ipswich Town, Leicester City và Southampton). Dù vậy, đội khách giữ khoảng cách an toàn so với nhóm nguy hiểm (14 điểm), đảm bảo cho họ thi đấu thoải mái trong các vòng đấu cuối cùng. Phong độ gần đây của Wolves rất tốt. Họ thắng 4 trận liên tiếp trước khi chạm trán Man Utd.

Cả 2 đội bóng đều không được đánh giá cao ở khả năng phòng ngự. Do đó, đây có thể là trận đấu có nhiều tình huống tấn công hấp dẫn từ đôi bên. Khả năng tận dụng cơ hội của Man Utd có vẻ yếu hơn so với đội khách (38 bàn so với 47 bàn thực tế, dù chỉ số bàn thắng kỳ vọng của "Quỷ đỏ" cao hơn).