Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội vs Nam Định vòng 16 V.League

Nhận định bóng đá Công an Hà Nội vs Nam Định

Tâm điểm của vòng 16 V.League là cuộc đọ sức giữa 2 ứng viên vô địch sáng giá CLB Công an Hà Nội và Nam Định. Bất chấp sự vắng mặt của Nguyễn Xuân Son trong 2 tháng qua, CLB Nam Định vẫn biết cách tìm kiếm chiến thắng và đạt điểm số 30. Trong khi đó, sự bất ổn vẫn bao trùm CLB Công an Hà Nội và chỉ thêm một trận thua nữa thôi, họ hoàn toàn có thể rời khỏi đường đua.

Về mặt điểm số, khoảng cách giữa CLB Công an Hà Nội với đội đứng thứ ba Đông Á Thanh Hóa chỉ là 4 điểm. Nhưng so với vị trí đầu bảng của CLB Nam Định, họ vẫn kém đến 9 điểm. Khi giải đấu còn hơn 10 vòng mới kết thúc, 9 điểm tuy lớn nhưng vẫn là khoảng cách có thể san lấp. Do đó, thầy trò HLV Alexandre Polking không được phép bỏ cuộc ở thời điểm này.

CLB Công an Hà Nội cần chiến thắng trước Nam Định.

Thực tế, CLB Công an Hà Nội thi đấu mạch lạc dưới thời HLV Alexandre Polking. Tổng hòa lối chơi của nhà cựu vương V.League được cải thiện nhiều so với giai đoạn trước đây. Tuy nhiên, sự bất ổn là điều mà đội bóng ngành công an chưa thể giải quyết. Tiêu biểu như trận đấu gặp Sông Lam Nghệ An, ít ai nghĩ rằng CLB Công an Hà Nội lại gặp khó khăn đến như vậy.

CLB Công an Hà Nội vẫn có thể kiểm soát bóng nhưng phòng ngự thiếu tập trung và thỉnh thoảng để lộ những khoảng trống mênh mông. Chuyện Benjamin Kuku ghi bàn chỉ là vấn đề thời gian. Ngược lại, Artur và Alan đánh mất đi sự sắc sảo cần thiết.

Bên kia chiến tuyến, CLB Nam Định có nhiều lý do để tự tin. Dường như sự xuất hiện của Brenner dần phát huy tác dụng. Anh chưa ghi bàn nhưng giúp đội bóng triển khai lối chơi tốt hơn, tấn công đa dạng hơn. Nói cách khác, họ có thể tạm quên Nguyễn Xuân Son trong một vài thời điểm. Hàng tiền vệ với Romulo và Caio mới là điểm mạnh nhất của Nam Định lúc này.