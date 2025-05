Trực tiếp bóng đá CLB Công an Hà Nội vs Hà Nội hôm nay 26/5

CAHN vs Hà Nội (19h15 ngày 26/5)

Câu lạc bộ Công an Hà Nội và Hà Nội đều đang bám đuổi Nam Định trong cuộc đua vô địch. Sau trận derby Thủ đô diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy tối nay, ít nhất một trong 2 đội bóng sẽ chính thức hết hy vọng cạnh tranh ngôi vương.

CLB Công an Hà Nội và Hà Nội hòa 1-1 ở lượt đi.

CLB Công an Hà Nội bất lợi hơn so với đối thủ. Kể cả trong trường hợp giành chiến thắng ở trận đấu này, đội bóng của huấn luyện viên Alexandre Polking chỉ có thể tiếp tục nuôi hy vọng nếu Nam Định không giành thêm điểm nào trong phần còn lại của mùa giải. Dù vậy, điều đó không có nghĩa là CLB Công an Hà Nội không có quyết tâm cao.

Chiến thắng sẽ giúp Nguyễn Quang Hải và đồng đội quên đi thất bại cay đắng ở chung kết Cúp Đông Nam Á trước Buriram United cách đây ít ngày. Họ cần kết thúc mùa giải V.League tốt nhất có thể, trong khi vẫn còn đấu trường Cúp Quốc gia để hy vọng.

Đối với Hà Nội FC, mục tiêu duy nhất của họ là đua vô địch với Nam Định đến thời điểm cuối cùng dù khoảng cách 5 điểm không dễ san lấp. Trong 11 vòng đấu gần nhất, Hà Nội chỉ nhận 1 thất bại (chính là trận thua 0-3 trước Nam Định).

Tính riêng ở đấu trường V.League, màn thể hiện của Hà Nội FC tốt hơn so với đối thủ. Tuy nhiên, những trận derby Thủ đô luôn rất khó khăn đối với Nguyễn Văn Quyết và đồng đội. Hà Nội chỉ thắng 2 lần trong 5 lần đối đầu với CLB Công an Hà Nội tại V.League - đều là với tư cách đội chủ nhà.