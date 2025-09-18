Trực tiếp bóng đá Beijing Guoan vs CAHN, giải AFC Champions League 2

Trận đấu Beijing Guoan vs CLB Công an Hà Nội (CAHN) thuộc vòng bảng AFC Champions League 2 diễn ra lúc 19h15 hôm nay 18/9. Người hâm mộ tại Việt Nam có thể xem trực tiếp trận Beijing Guoan đấu với CAHN trên kênh K+SPORT 1 thuộc các nền tảng truyền hình trả tiền.

Beijing Guoan đấu với Công an Hà Nội

Thử thách đầu tiên của câu lạc bộ Công an Hà Nội ở AFC Champions League 2 là đại diện Trung Quốc Beijing Guoan (Bắc Kinh Quốc An). Đây là đội bóng đang đứng thứ tư trên bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia Trung Quốc (Chinese Super League) và chỉ kém ngôi đầu 5 điểm. Tính từ mùa giải 2024 đến nay, Beijing Guoan chỉ thua 3 trận trên sân nhà.

Đội bóng thủ đô của Trung Quốc sở hữu tiền đạo Fabio Abreu - đứng thứ hai trong danh sách ghi bàn của Chinese Super League với 17 pha lập công - là nhân tố đáng gờm trên hàng công. Huấn luyện viên Quique Setien cũng là tên tuổi lớn, từng tạo dựng danh tiếng tại La Liga và có thời gian dẫn dắt Barcelona. Chạm trán đối thủ này trên sân khách là thử thách khó đối với đại diện của bóng đá Việt Nam.

CLB Công an Hà Nội bất bại ở đấu trường trong nước.

Đội bóng của huấn luyện viên Alexandre Polking bất bại ở đấu trường trong nước. Lối chơi của câu lạc bộ CAHN nhìn chung vẫn có sự ổn định. Cặp tiền đạo Leo Artur và Alan Sebastiao mang đến nhiều hy vọng cho nhà đương kim vô địch Cúp Quốc gia. Tuy nhiên, việc Nguyễn Quang Hải vắng mặt có thể là tổn thất đáng kể, ảnh hưởng nhiều đến CAHN.

Ở đấu trường quốc tế, đội bóng ngành công an vừa thua Pathum United trên sân khách. Đó là trận đấu mà CAHN tiếp tục lộ ra điểm yếu như mùa giải trước, dù được chơi hơn người. Khả năng duy trì sự tập trung và hiệu quả thi đấu - trong bối cảnh lực lượng dự bị không được đánh giá cao - là vấn đề đáng lo ngại đối với đoàn quân của HLV Alexandre Polking.