Trực tiếp bóng đá Athletic Bilbao vs Arsenal, giải Champions League 2025-2026

Nhận định Athletic Bilbao vs Arsenal (23h45 ngày 16/9)

Trận Athletic Bilbao đấu với Arsenal trên sân vận động San Mames (Bilbao, Tây Ban Nha) thuộc lượt đầu tiên vòng phân hạng (League Phase) của mùa giải UEFA Champions League 2025-2026. Siêu máy tính của Opta dự đoán cơ hội thắng của Athletic Bilbao là 28,2%. Khả năng Arsenal thắng là 45,3%.

Trong trận giao hữu trước mùa giải, Athletic Bilbao thua Arsenal với tỷ số 0-3 trên sân khách. Đội bóng của Tây Ban Nha dù có lợi thế sân nhà vẫn bị đánh giá thấp hơn đối thủ.

Arsenal đang có phong độ tốt.

Arsenal khởi đầu mùa giải không tồi với 3 chiến thắng và 1 thất bại. Họ chỉ thua Liverpool vì cú đá phạt không thể cản phá. Đó cũng là bàn thua duy nhất của "Pháo thủ" tính đến thời điểm này.

Đoàn quân của huấn luyện viên Mikel Arteta vẫn là đội bóng phòng ngự chắc chắn hàng đầu châu Âu hiện tại. Trong khi đó, các tân binh cũng mang đến sự tươi mới đáng kỳ vọng cho hàng công.

Athletic Bilbao cũng có thành tích tốt trong giai đoạn đầu mùa giải. Họ giành 3 chiến thắng liên tiếp ở La Liga - đều có cách biệt tối thiểu trước khi thua Deportivo Alaves.

Dù vậy, các đối thủ của Athletic Bilbao ở đấu trường quốc nội đều không mạnh. Thử thách của đội bóng này ở trận ra quân tại đấu trường châu Âu có độ khó cao hơn nhiều. Lợi thế sân nhà có thể không đủ để Athletic Bilbao giành điểm.