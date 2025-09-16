Athletic Bilbao 0-0 Arsenal
Nhận định Athletic Bilbao vs Arsenal (23h45 ngày 16/9)
Trận Athletic Bilbao đấu với Arsenal trên sân vận động San Mames (Bilbao, Tây Ban Nha) thuộc lượt đầu tiên vòng phân hạng (League Phase) của mùa giải UEFA Champions League 2025-2026. Siêu máy tính của Opta dự đoán cơ hội thắng của Athletic Bilbao là 28,2%. Khả năng Arsenal thắng là 45,3%.
Trong trận giao hữu trước mùa giải, Athletic Bilbao thua Arsenal với tỷ số 0-3 trên sân khách. Đội bóng của Tây Ban Nha dù có lợi thế sân nhà vẫn bị đánh giá thấp hơn đối thủ.
Arsenal khởi đầu mùa giải không tồi với 3 chiến thắng và 1 thất bại. Họ chỉ thua Liverpool vì cú đá phạt không thể cản phá. Đó cũng là bàn thua duy nhất của "Pháo thủ" tính đến thời điểm này.
Đoàn quân của huấn luyện viên Mikel Arteta vẫn là đội bóng phòng ngự chắc chắn hàng đầu châu Âu hiện tại. Trong khi đó, các tân binh cũng mang đến sự tươi mới đáng kỳ vọng cho hàng công.
Athletic Bilbao cũng có thành tích tốt trong giai đoạn đầu mùa giải. Họ giành 3 chiến thắng liên tiếp ở La Liga - đều có cách biệt tối thiểu trước khi thua Deportivo Alaves.
Dù vậy, các đối thủ của Athletic Bilbao ở đấu trường quốc nội đều không mạnh. Thử thách của đội bóng này ở trận ra quân tại đấu trường châu Âu có độ khó cao hơn nhiều. Lợi thế sân nhà có thể không đủ để Athletic Bilbao giành điểm.
Xem trực tiếp Athletic Bilbao vs Arsenal trên kênh nào?
Bản quyền truyền hình mùa giải UEFA Champions League 2025-2026 tại Việt Nam thuộc sở hữu của TV360. Trận đấu Athletic Bilbao vs Arsenal diễn ra lúc 23h45 ngày 16/9 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của TV360 (gồm website tv360.vn và các kênh bóng đá trực tuyến trên ứng dụng TV360).
Trực tiếp bóng đá Athletic Bilbao vs Arsenal, giải Champions League 2025-2026
Champions LeagueThứ Ba, 16/09/2025 19:44:35 +07:00
(VTC News) -
Bình luận