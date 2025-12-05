Trực tiếp bốc thăm World Cup 2026: Xác định bảng 'tử thần'

Bảng A Bảng B Mexico Canada Chưa xác định Chưa xác định Chưa xác định Chưa xác định Chưa xác định Chưa xác định Bảng C Bảng D Chưa xác định Mỹ Chưa xác định Chưa xác định Chưa xác định Chưa xác định Chưa xác định Chưa xác định Bảng E Bảng F Chưa xác định Chưa xác định Chưa xác định Chưa xác định Chưa xác định Chưa xác định Chưa xác định Chưa xác định Bảng G Bảng H Chưa xác định Chưa xác định Chưa xác định Chưa xác định Chưa xác định Chưa xác định Chưa xác định Chưa xác định Bảng I Bảng J Chưa xác định Chưa xác định Chưa xác định Chưa xác định Chưa xác định Chưa xác định Chưa xác định Chưa xác định Bảng K Bảng L Chưa xác định Chưa xác định Chưa xác định Chưa xác định Chưa xác định Chưa xác định Chưa xác định Chưa xác định
Nhóm 4
Jordan, Cape Verde, Ghana, Curacao, Haiti, New Zealand và 6 đội vượt qua vòng play-off.
Trong đó, châu Âu có 4 suất tương ứng với 4 nhánh play-off (UEFA A, B, C và D). Nhánh UEFA A có Wales, Bosnia-Herzegovina, Italy và Bắc Ireland. UEFA B gồm Ukraine, Thụy Điển, Ba Lan, Albania. UEFA C có Slovakia, Kosovo, Thổ Nhĩ Kỳ và Romania. Nhánh UEFA D gồm Cộng hòa Czech, Cộng hòa Ireland, Đan Mạch và Bắc Macedonia.
Đại diện của các khu vực còn lại được xếp vào 2 nhánh play-off Liên lục địa (IC 1 và 2). Nhánh 1 có New Caledonia, Jamaica và Cộng hòa dân chủ Congo. Nhánh 2 có Bolivia, Suriname và Iraq.
Nhóm 3
Na Uy, Panama, Ai Cập, Algeria, Scotland, Paraguay, Tunisia, Bờ Biển Ngà, Uzbekistan, Qatar, Ả Rập Xê Út, Nam Phi.
Nhóm 2
Croatia, Morocco, Colombia, Uruguay, Thụy Sỹ, Nhật Bản, Senegal, Iran, Hàn Quốc, Ecuador, Áo, Australia.
Nhóm 1
Mỹ, Mexico, Canada, Tây Ban Nha, Argentina, Pháp, Anh, Brazil, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Bỉ, Đức.
22 đội tham dự vòng play-off
Vòng play-off khu vực châu Âu gồm 12 đội nhì bảng vòng loại thứ nhất (Slovakia, Kosovo, Đan Mạch, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ, Cộng hòa Ireland, Ba Lan, Bosnia Herzegovina, Italy, Wales, Albania, Cộng hòa Czech) và 4 đội có thứ hạng cao nhất tại Nations League 2024-2025 (không tính các đội đầu bảng và nhì bảng vòng loại) là Romania, Thụy Điển, Bắc Macedonia và Bắc Ireland.
Các đội còn lại đến từ châu Âu, châu Á, châu Đại dương, Nam Mỹ, Bắc Trung Mỹ thi đấu vòng play-off liên lục địa. Nhánh này có 6 đội là Iraq, Cộng hòa dân chủ Congo, Jamaica, Suriname, Bolivia và New Caledonia, chia làm 2 nhóm. 2 đội có vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng FIFA tháng 11/2025 được xếp làm hạt giống số 1 của mỗi nhóm, chỉ thi đấu trận "chung kết" với đội thắng giữa 2 đối thủ còn lại trong cùng nhóm.
42 đội có suất dự World Cup 2026
Châu Á: Australia, Iran, Nhật Bản, Jordan, Qatar, Ả RẬp Xê Út, Hàn Quốc, Uzbekistan.
Châu Phi: Algeria, Cape Verde, Ai CẬp, Ghana, Bờ Biển Ngà, Morocco, Senegal, Nam Phi, Tunisia.
Bắc Trung Mỹ: Canada, Mexico, Mỹ, Panama, Curacao, Haiti.
Nam Mỹ: Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay.
Châu Âu: Anh, Pháp, Croatia, Bồ Đào Nha, Na Uy, Đức, Hà Lan, Bỉ, Tây Ban Nha, Thụy Sỹ, Áo, Scotland.
Châu Đại dương: New Zealand.
Bốc thăm World Cup 2026 diễn ra khi nào, ở đâu?
Lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2026 diễn ra tại Washington DC (Mỹ) từ 0h ngày 6/12 (giờ Việt Nam). Các đội tuyển được chia thành 12 bảng (mỗi bảng 4 đội).
Tính đến thời điểm bốc thăm, World Cup 2026 mới xác định được 42 đội tuyển tham dự vòng chung kết. Có 22 đội tuyển thi đấu vòng play-off châu Âu và liên lục địa để cạnh tranh 6 suất cuối cùng.
48 đội tuyển tham dự vòng chung kết World Cup 2026 được chia vào 4 nhóm hạt giống dựa trên vị trí trên bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA. Mỗi bảng đấu bao gồm đủ 4 đại diện của các nhóm hạt giống.
Mỹ, Mexico và Canada - 3 đội chủ nhà - mặc định nằm ở nhóm 1. Các đội giành "vé vớt" (chưa xác định) được xếp vào nhóm hạt giống số 4.
Lễ bốc thăm chia bảng World Cup lần đầu tiên có tên các đội Jordan, Uzbekistan, Cape Verde và Curacao. Ngoài ra, đội tuyển Haiti trở lại đấu trường này sau hơn 50 năm vắng mặt (từ 1974). Nam Phi và Qatar lần đầu tiên giành quyền tham dự World Cup không phải với tư cách chủ nhà.
