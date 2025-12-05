Trực tiếp bốc thăm World Cup 2026: Xác định bảng 'tử thần'

Bảng A Bảng B Mexico Canada Chưa xác định Chưa xác định Chưa xác định Chưa xác định Chưa xác định Chưa xác định Bảng C Bảng D Chưa xác định Mỹ Chưa xác định Chưa xác định Chưa xác định Chưa xác định Chưa xác định Chưa xác định Bảng E Bảng F Chưa xác định Chưa xác định Chưa xác định Chưa xác định Chưa xác định Chưa xác định Chưa xác định Chưa xác định Bảng G Bảng H Chưa xác định Chưa xác định Chưa xác định Chưa xác định Chưa xác định Chưa xác định Chưa xác định Chưa xác định Bảng I Bảng J Chưa xác định Chưa xác định Chưa xác định Chưa xác định Chưa xác định Chưa xác định Chưa xác định Chưa xác định Bảng K Bảng L Chưa xác định Chưa xác định Chưa xác định Chưa xác định Chưa xác định Chưa xác định Chưa xác định Chưa xác định

Nhóm 4 Jordan, Cape Verde, Ghana, Curacao, Haiti, New Zealand và 6 đội vượt qua vòng play-off. Trong đó, châu Âu có 4 suất tương ứng với 4 nhánh play-off (UEFA A, B, C và D). Nhánh UEFA A có Wales, Bosnia-Herzegovina, Italy và Bắc Ireland. UEFA B gồm Ukraine, Thụy Điển, Ba Lan, Albania. UEFA C có Slovakia, Kosovo, Thổ Nhĩ Kỳ và Romania. Nhánh UEFA D gồm Cộng hòa Czech, Cộng hòa Ireland, Đan Mạch và Bắc Macedonia. Đại diện của các khu vực còn lại được xếp vào 2 nhánh play-off Liên lục địa (IC 1 và 2). Nhánh 1 có New Caledonia, Jamaica và Cộng hòa dân chủ Congo. Nhánh 2 có Bolivia, Suriname và Iraq.

Nhóm 3 Na Uy, Panama, Ai Cập, Algeria, Scotland, Paraguay, Tunisia, Bờ Biển Ngà, Uzbekistan, Qatar, Ả Rập Xê Út, Nam Phi.

Nhóm 2 Croatia, Morocco, Colombia, Uruguay, Thụy Sỹ, Nhật Bản, Senegal, Iran, Hàn Quốc, Ecuador, Áo, Australia.

Nhóm 1 Mỹ, Mexico, Canada, Tây Ban Nha, Argentina, Pháp, Anh, Brazil, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Bỉ, Đức.

22 đội tham dự vòng play-off Vòng play-off khu vực châu Âu gồm 12 đội nhì bảng vòng loại thứ nhất (Slovakia, Kosovo, Đan Mạch, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ, Cộng hòa Ireland, Ba Lan, Bosnia Herzegovina, Italy, Wales, Albania, Cộng hòa Czech) và 4 đội có thứ hạng cao nhất tại Nations League 2024-2025 (không tính các đội đầu bảng và nhì bảng vòng loại) là Romania, Thụy Điển, Bắc Macedonia và Bắc Ireland. Đội tuyển Italy lần thứ 3 liên tiếp phải đá play-off tranh suất dự World Cup. Các đội còn lại đến từ châu Âu, châu Á, châu Đại dương, Nam Mỹ, Bắc Trung Mỹ thi đấu vòng play-off liên lục địa. Nhánh này có 6 đội là Iraq, Cộng hòa dân chủ Congo, Jamaica, Suriname, Bolivia và New Caledonia, chia làm 2 nhóm. 2 đội có vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng FIFA tháng 11/2025 được xếp làm hạt giống số 1 của mỗi nhóm, chỉ thi đấu trận "chung kết" với đội thắng giữa 2 đối thủ còn lại trong cùng nhóm.

42 đội có suất dự World Cup 2026 Châu Á: Australia, Iran, Nhật Bản, Jordan, Qatar, Ả RẬp Xê Út, Hàn Quốc, Uzbekistan. Châu Phi: Algeria, Cape Verde, Ai CẬp, Ghana, Bờ Biển Ngà, Morocco, Senegal, Nam Phi, Tunisia. Bắc Trung Mỹ: Canada, Mexico, Mỹ, Panama, Curacao, Haiti. Nam Mỹ: Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay. Châu Âu: Anh, Pháp, Croatia, Bồ Đào Nha, Na Uy, Đức, Hà Lan, Bỉ, Tây Ban Nha, Thụy Sỹ, Áo, Scotland. Châu Đại dương: New Zealand.