Trọng tài mắc sai lầm, U19 Việt Nam mất oan chiến thắng trước U19 Myanmar

(VTC News) -

U19 Việt Nam bắt đầu hành trình ở giải U19 Đông Nam Á bằng cuộc đọ sức với U19 Myanmar. Trái với dự đoán của nhiều người, U19 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trước đối thủ sau tiếng còi khai cuộc. U19 Myanmar rất mạnh trong những pha tranh chấp tay đôi và khiến cặp tiền vệ Bá Đạt - Ngọc Chiến gặp nhiều khó khăn.

Phút 11, pha bóng đáng chú ý đầu tiên của trận đấu đến với U19 Việt Nam. Sau pha đá phạt góc của Khả Đức, Ngọc Chiến dứt điểm hụt rất đáng tiếc ở cự li gần. Đây cũng là tất cả những gì mà các tiền đạo của U19 Việt Nam làm được trong hiệp 1.

U19 Việt Nam hòa U19 Myanmar.

U19 Myanmar thi đấu thanh thoát và có đường nét rõ ràng hơn U19 Việt Nam. Trong khoảng 20 phút đầu tiên, đội bóng này tung ra 3 pha dứt điểm đáng chú ý. Phút 27, Win Pyae Maung sút xa uy lực từ ngoài vòng cấm nhưng Đình Hải xuất sắc cản phá.

5 phút sau, U19 Việt Nam có câu trả lời khi Bá Đạt kiến tạo thông minh cho Công Phương. Dù vậy, cầu thủ của Thể Công Viettel lại bị thổi phạt việt vị và đây là quyết định sai của các trọng tài.

Phút 45+3, Shine Wanna Aung loại bỏ Khả Đức trước khi dứt điểm dội cột dọc khung thành Đình Hải. Sang hiệp 2, khung thành của U19 Việt Nam lại chao đảo khi Zaw Myo Tun sút xa uy lực.

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, U19 Myanmar đã có được điều mình cần. Phút 59, Wanna Aung chạm đầu kiến tạo rất hay để Phyo Pyae Sone dứt điểm cận thành mở tỉ số trận đấu.

Không còn gì để mất, U19 Việt Nam tràn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. HLV Hứa Hiền Vinh tạo ra 3 sự thay đổi người và một trong số đó đã phát huy tác dụng.

Phút 69, Hoàng Quang Dũng sút xa đẹp mắt gỡ hòa cho U19 Việt Nam. Đến phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, từ đường chuyền dài của đồng đội, một cầu thủ U19 Việt Nam chạm bóng để Quang Vinh dứt điểm tung lưới U19 Myanmar. Tuy nhiên, trọng tài không công nhận bàn thắng dù các cầu thủ U19 Việt Nam không phạm lỗi, không việt vị.

Trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 1-1 và đây là kết quả khiến U19 Việt Nam có nguy cơ bị loại.

Đội hình ra sân

U19 Việt Nam: Đình Hải (19), Khả Đức (2), Tuấn Khải (4), Ngọc Chiến (6), Long Vũ (7), Công Phương (8), Đăng Khoa (9), Hữu Tuấn (11), Bá Đạt (17), Nhạc Minh (19), Thắng Long (22).

U19 Myanmar: Saw Kyaw Khant No (19), Khant Zin Hein (3), Saw Lin Htet Paing (4), Samuel Ngai Kee (5), Swan Htet (7), Min Maw Oo (8), Win Pyae Maung (10), Shine Wanna Aung (12), Zaw Myo Tun (15), Tun Tun Thein (17), Phyo Pyae Sone (22).