Trốn thuế, 2 giám đốc kinh doanh xe điện lớn ở Thanh Hoá bị khởi tố

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 giám đốc, 2 kế toán Công ty TNHH Xây dựng và Du lịch Hưng Phong và Công ty TNHH Thương binh 27-7 Chiến Thắng để điều tra, làm rõ các sai phạm trong hoạt động kinh doanh xe điện ở bãi biển Sầm Sơn.

Cụ thể, ngày 9/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Lưu - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Du lịch Hưng Phong, cùng kế toán công ty là Vũ Thùy Dương về tội “Trốn thuế”, quy định tại khoản 2 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Lực lượng chức năng thi hành quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam với Lê Văn Lưu (dấu x đỏ) - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Du lịch Hưng Phong. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Theo điều tra của cơ quan công an, Công ty TNHH Xây dựng và Du lịch Hưng Phong Lê Văn Lưu làm giám đốc, tổ chức kinh doanh xe điện theo hình thức mua phương tiện rồi cho cá nhân thuê lại để trực tiếp vận chuyển khách du lịch trong mùa hè tại Sầm Sơn. Công ty Hưng Phong đăng kí với cơ quan chức năng hoạt động 256 xe điện phục vụ vận chuyển hành khách du lịch.

Trong các năm 2023 và 2024, nhằm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, Lê Văn Lưu chỉ đạo kế toán hợp thức hóa số liệu thu - chi, nâng khống chi phí giá vốn. Tổng số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp mà Công ty Hưng Phong trốn trong hai năm được xác định là 786.203.087 đồng.

Tiếp đó, ngày 12/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Công ty TNHH Thương binh 27-7 Chiến Thắng, cùng kế toán công ty là Nguyễn Thị Huyền về tội “Trốn thuế”, quy định tại khoản 1 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành lệnh khám xét tại Công ty TNHH Thương binh 27-7 Chiến Thắng. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Doanh nghiệp này hiện đăng ký hoạt động 130 xe điện phục vụ vận chuyển hành khách du lịch tại phường Sầm Sơn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định trong các năm 2023 và 2024, Công ty TNHH Thương binh 27-7 Chiến Thắng trốn thuế với tổng số tiền trốn thuế là 162.760.000 đồng.

Trước đó, qua công tác rà soát, nắm tình hình trên địa bàn phường Sầm Sơn, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định hiện có 4 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xe điện chở khách với hơn 450 phương tiện, hoạt động chủ yếu vào mùa du lịch hè (từ tháng 5 đến tháng 8 hằng năm). Xe điện là phương tiện vận chuyển được du khách sử dụng phổ biến trong mùa cao điểm du lịch Sầm Sơn.

Tuy nhiên, việc quản lý, theo dõi hoạt động của các doanh nghiệp còn nhiều hạn chế, đặc biệt vẫn còn tình trạng nhân viên xe điện lôi kéo, chèn ép khách du lịch và các cơ sở kinh doanh dịch vụ, dẫn đến tình trạng xe điện hoạt động thiếu kiểm soát, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông và ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh du lịch của địa phương.

Hiện nay, hoạt động kinh doanh xe điện chở khách tại khu du lịch Sầm Sơn chủ yếu tập trung ở hai doanh nghiệp là Công ty TNHH Xây dựng và Du lịch Hưng Phong và Công ty TNHH Thương binh 27-7 Chiến Thắng, với tổng số hàng trăm phương tiện được đăng ký hoạt động, kèm theo danh sách người điều khiển phương tiện do cơ quan chức năng quản lý.