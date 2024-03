Trộm tài sản của công ty, 3 nhân viên hợp đồng bị bắt

(VTC News) -

Ngày 12/3, theo thông tin từ Công an thị xã Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hoá), đơn vị đã bắt giữ 3 đối tượng trộm cắp tài sản tại Công ty cổ phần xi măng Công Thanh (xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

3 đối tượng và số tang vật bị bắt giữ.

Trước đó, ngày 23/2/2024, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Nghi Sơn tiếp nhận đơn trình báo của Công ty Cổ phần xi măng Công Thanh về việc bị kẻ gian lấy cắp 1 bảng điều khiển máy cào đá vôi và 317m dây cáp lõi đồng, có tổng giá trị tài sản bị trộm cắp là 150 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Nghi Sơn nhanh chóng tổ chức điều tra xác minh, làm rõ vụ việc. Đến ngày 11/3/2024, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Nghi Sơn đã bắt giữ 3 đối tượng là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp nói trên gồm: Lê Minh Thắng (SN 1992); Ngô Tuấn Sơn (SN 1977) và Lê Tiến Chinh (SN 1987) đều trú tại xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn.

Tại cơ quan công an, Thắng, Sơn và Chinh khai nhận, lợi dụng việc là công nhân hợp đồng tại Công ty Cổ phần xi măng Công Thanh, 3 người đã bàn nhau vào công trường nghiền đá của công ty trộm cắp.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Trước đó, vào ngày 25/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ 17 đối tượng có hành vi trộm cắp, móc túi tại khu vực Đền Cô Bơ (xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa), thu giữ toàn bộ tài sản tang vật do trộm cắp, móc túi mà có.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai, nhóm trộm cắp này do Ngô Thị Phương (SN 1971, ở phường An Hưng, TP Thanh Hóa) tổ chức, điều hành.

Ổ nhóm phân công vai trò, nhiệm vụ cho từng đối tượng như: kẻ che chắn khách đi lễ để đồng phạm dễ dàng thực hiện hành vi móc túi, lấy trộm tài sản; kẻ trực tiếp thực hiện hành vi trộm cắp, móc túi; đối tượng canh gác, cảnh giới; cất giữ tài sản trộm cắp được, chủ yếu là tiền, dây chuyền vàng, điện thoại di động...

Sau khi trộm cắp được tài sản, các đối tượng tập trung tại một điểm cách xa hiện trường gây án để kiểm tra số tài sản trộm cắp được rồi mang đi tiêu thụ và chia nhau.