Trộm 48 thùng linh kiện trị giá 2,5 tỷ, đem bán phế liệu được 45 triệu đồng

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Hữu Ninh (SN 1998, trú tại thôn Chợ Cánh, xã Bình Nguyên) và Nguyễn Tất Tùng (SN 1998, trú tại thôn Phổ, xã Bình Nguyên) về hành vi Trộm cắp tài sản theo Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 24/9, một công ty tại xã Bình Tuyền (Phú Thọ) phát hiện mất 48 thùng linh kiện điện tử, trị giá khoảng 2,5 tỷ đồng. Đến trưa 25/9, đại diện công ty trình báo sự việc lên Đồn Công an Khu công nghiệp Bá Thiện. Nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, công an tỉnh chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với Đồn Công an Khu công nghiệp Bá Thiện khẩn trương vào cuộc điều tra.

Nguyễn Hữu Ninh và Nguyễn Tất Tùng tại cơ quan công an.

Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Hữu Ninh, công nhân làm việc tại kho công ty, nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản và rủ Nguyễn Tất Tùng, lái xe của công ty, cùng thực hiện.

Khoảng 17h ngày 19/9, Ninh chất 48 thùng hàng lên pallet tại cửa kho. Đến 18h, Tùng lái xe tải vào kho, Ninh dùng xe nâng bốc hàng lên thùng xe, rồi Tùng xuất trình giấy tờ giả để qua cổng bảo vệ. Hai đối tượng sau đó tháo thùng, lấy linh kiện điện tử bỏ vào bao tải và bán cho một cơ sở thu mua phế liệu, thu 45 triệu đồng, trong đó Ninh hưởng 30 triệu, Tùng hưởng 15 triệu.

Tang vật vụ án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng điều tra xác định và bắt giữ 2 đối tượng và thu hồi toàn bộ vật chứng của vụ án.

Vụ việc đang được điều tra, mở rộng để xử lý.